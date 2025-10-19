「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムが快勝し、崖っぷちから３連勝。対戦成績を３勝３敗（ソフトバンクに与えられたリーグ優勝のアドバンテージ１勝を含む）とした。第１、２戦を連敗し、０勝３敗と後がない状況から追いついた日本ハムに対して、ＳＮＳ上では新庄監督がレギュラーシーズン終盤のデッドヒートを例えたマラソン名勝負に触れるコメントが。