【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、打者の手元で急激に曲がる“謎の魔球”10月17日（日本時間10月18日）に行われたナショナル・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じたカットファストボールが話題となっている。ドジャース3点のリードで迎えた4回表ブルワーズの攻撃、2死三塁の場面