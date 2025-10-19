１９日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４０話「尽きせぬは欲の泉」が放送された。身上半減の刑を受けた蔦重（横浜流星）は、営業を再開。滝沢瑣吉（津田健次郎）や勝川春朗（くっきー！）ら新キャラたちが続々と登場した。終盤に向けて物語が加速する中、次回予告にさらなる大物がチラリ。蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見・大当開運役の爆笑問題・太田光はその１人で、ものすごい眼力が印象的