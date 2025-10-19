富山県警富山南署は１７日、富山市の７０歳代男性が約１億６００万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、今年３月下旬、男性宅に自動音声で「料金の未払いがある」と電話があった。その後、男性は警察を名乗る男らから「詐欺の容疑がかけられている」などと言われ、指示に従い携帯電話を購入し、インターネットバンキングの口座を開設。５月９日〜６月１１日、指定された口座に２２回にわたって計