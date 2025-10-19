【明治安田J1リーグ】川崎フロンターレ 5−3 清水エスパルス（10月18日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）【映像】右足をコンパクトに一閃→股抜きゴール川崎フロンターレのFW伊藤達哉が股抜きスーパーゴールを叩き込んだ。圧巻の4戦連発となった逆輸入ドリブラーには日本代表待望論も出ている。J1リーグ第34節で川崎フロンターレと清水エスパルスと対戦。合計8ゴールが生まれた乱打戦でとりわけ話題となっているのが、1