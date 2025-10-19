「施設整備等協賛競輪・Ｇ３」（１９日、別府）山田庸平（３７）＝佐賀・９４期・Ｓ１＝が先行した青柳靖起（佐賀）の番手から最終１角でタテに踏み込んで優勝。Ｇ３優勝は５月の武雄以来で今年３回目、通算では７回目。２着は山田の後位だった渡辺豪大（福岡）、３着には小川勇介（福岡）が入った。後輩の力走に応えて山田が優勝をつかんだ。「いつも一緒に練習している青柳君のおかげ。優勝できたのはうれしい」と振り返っ