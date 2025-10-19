中国の習近平国家主席は19日、村山元首相の死去を受け石破首相に弔電を送り、哀悼の意を示しました。中国外務省によりますと習氏は、村山元首相について「正義感のある政治家で、中国の古い友人であり、長きにわたって日中友好に尽くした」とたたえました。また、過去の植民地支配と侵略について反省とお詫びを表明した、いわゆる「村山談話」について「その精神は守られるべき」と強調しました。そして「日本が中国と向き合い、歴