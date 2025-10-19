石破首相は19日夜に東京都内で、菅義偉元首相、岸田文雄前首相と会食し、助言などをもらった2人に謝意を伝えたとみられる。石破首相は都内のホテルにある日本料理店を訪れ、首相経験者の2人と会談した。菅氏は約1時間で店を後にしたが、岸田氏は約2時間にわたり石破首相と会食した。退陣を表明している石破首相の後任の首相は、21日に召集される臨時国会で選出される見通し。退陣を直前に控える中、自民党副総裁として政権を支えた