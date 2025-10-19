「フェニックス・リーグ、オリックス０−０阪神」（１９日、アイビースタジアム）阪神はオリックスと投手戦の末、引き分けた。先発の伊藤稜が５回２安打無失点。その後も石黒、小川、椎葉と無失点リレーでオリックス打線を抑え込んだ。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−伊藤稜はテンポよく投球した。「テンポとかはいつもいいんだけど、三振１個っていうのがね。ちょっと左バッターがオリックスさん多いんでね、い