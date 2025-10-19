タレントの梅宮アンナが１９日、自身のインスタグラムを更新し、足の小指を骨折したことを明らかにした。ストーリーズを更新し、「痛い痛い足の小指骨折全治５週間」とつづった。ストーリーズには、骨折箇所が分かるレントゲン写真を沿えた。梅宮は１６日には都内で、がん患者のための食事支援サービス「ヘルスケアＯｉｓｉｘ」と自身がコラボしたミールキットの発売記念イベントを開催。イベント中には５月に結婚した