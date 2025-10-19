習近平中国共産党中央委員会総書記は10月19日、中国国民党主席に当選した鄭麗文氏に祝電を送りました。習総書記は、長年来、両党は「92年コンセンサス」を堅持し、「台湾独立」に反対する共通の政治的基盤に基づいて、台湾海峡の平和と安定維持に努め、両岸同胞の肉親の情の促進と福祉向上に取り組み、積極的な成果を収めてきたと評価した上で、「当面の世界では、百年の変局が加速的に進み、中華民族の偉大な復興は阻止できない大