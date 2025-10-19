◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子SAGA久光スプリングス3―1クインシーズ刈谷（19日、SAGAアリーナ）元女子日本代表監督の中田久美監督（60）が率いるSAGA久光が刈谷に25―20、25―11、22―25、25―20で快勝し、開幕4戦目で今季初勝利を挙げた。決定率50・0％（26打数13得点）のアタックと安定したサーブレシーブで勝利に貢献したアウトサイドヒッターの北窓絢音（21）がPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。