11月15日、16日に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」の日本代表メンバーに選出されている西武の隅田知一郎投手（26）が19日、ベルーナドームでの秋季練習でブルペンに入り、投球練習を行った。シーズン終了後も大きくペースを落とすことなく肩を作り続けているなか、この日はブルペンでは初めて同大会で使用されるMLB仕様の球を使用。「ちょっと縫い目が大きいかなぐらい」と、大きな違和感を感じる