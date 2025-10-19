レスリング女子62キロ級で、24年パリ五輪金メダルの元木咲良（23＝育英大助手）が19日、U23世界選手権（セルビア）出発を前に成田空港で取材に応じ、「あと一つでグランドスラム（GS）を達成できるので頑張りたい。プレッシャーはあまり感じていなくて、いつも通りやるだけ」と話した。元木は9月の世界選手権を初制覇し、五輪と世代別の4つの世界選手権を全て制するGSに王手を掛けた。残るは来年2月に24歳の誕生日を迎えるため