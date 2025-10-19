ソフトバンクは１９日のＣＳファイナルステージ第５戦（みずほペイペイ）で日本ハムに１―７で惨敗を喫した。アドバンテージ１勝を含む通算成績は３勝３敗、王手からのまさかの３連敗で逆王手をかけられた。相手の勢いを止められなかった。先発・大津は４回に安打と連続四球で無死満塁とすると、味方のミスや犠飛で先制を許した。早めの継投を仕掛けるも、その後も得点を奪われて計７失点。３試合連続で６失点以上、３戦で２２