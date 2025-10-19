人気ミュージカル「アニー」（来年４―５月・新国立劇場）の主人公・アニー役の最終合格者発表が１９日、都内で行われた。主人公のアニー役にいずれも東京都出身の小学４年生、下山夏永（しもやま・かえ、１０）さん、牧田花（まきた・はな、１０）さんが選ばれた。最終オーディションは２日間にわたり、行われた。発表時間が近づくと、受験者は「お願い」「後悔はしたくない」と口々にしていた。キャストが順番に発表され、