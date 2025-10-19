１９日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う市議選がこの日夜に投票が締め切られ、開票作業が始まったことを速報した。学歴詐称を指摘され、議会で全会一致で不信任議決を受けた田久保氏の市政の継続の是非が争点となるが、この日の同番組には田久保市長がリモート生出演した。元衆院議員の金子恵美氏に「不信任に反対する議