◆秋季東海地区高校野球大会第２日▽準々決勝聖隷クリストファー５−３津商（１９日・パロマ瑞穂）２季連続の甲子園出場を目指す聖隷クリストファー（静岡１位）は、津商（三重３位）に５―３で逆転勝利した。来秋ドラフト候補の高部陸（２年）が今秋初の複数失点で３失点を許すも６試合完投し、２年連続で初戦突破を果たした。最速１４７キロを誇るエース左腕は、２点リードの９回２死二塁、最後の打者を空振りで仕留め