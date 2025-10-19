こちらは、スピッツァー宇宙望遠鏡（Spitzer）が観測した星形成領域「Westerhout 40（W40）」。へび座の方向、約1400光年先にあるW40は赤色の翅を広げた蝶のようにも見えることから、NASA＝アメリカ航空宇宙局はその姿を「Space Butterfly（宇宙の蝶）」と表現しています。【▲ NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡（Spitzer）が観測した星形成領域「Westerhout 40（W40）」（Credit: NASA/JPL-Caltech）】W40の正体は、ここで誕生した大