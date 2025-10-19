まさか自分の夫が不倫するなんて、信じられないと思うかもしれませんが、そのときは突然訪れてしまうようです。女の勘を舐めてもらっては困りますよね。今回は、夫の不倫を疑ったら動揺しまくって秒で認めた話をご紹介いたします。高級下着を発見「ある日、夫の洗濯物を畳んでいたら高級下着を発見しました。普段は私が買い物に行ったときに3枚セットのものを買ってくるのですが、今まで見たことがない下着だったので嫌な予感がし