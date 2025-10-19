浦和レッズは19日、MF金子拓郎が同日よりチーム活動から離脱することを発表した。前日の横浜F・マリノス戦で審判員に対する不適切な行為をして退場処分を受けたことによるものとしている。金子は18日の横浜FM戦で後半アディショナルタイム、副審を右手で押す行為をして一発退場になっていた。公式記録では「乱暴な行為」が退場の理由となっており、日本サッカー協会(JFA)懲罰規定で「審判員に対する反スポーツ的行為」と判断さ