ハンブレッダーズが、来年5月24日（日）大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて＜GALAXY PARK in EXPO＞を開催することを発表した。発表が行われたのは、本日大阪城ホールにて開催した初の主催フェス＜GALAXY PARK＞のステージ上にて。ボーカル＆ギターのムツムロ アキラが生まれ育った街である「地元・吹田市」で念願の初開催となる。出演者やチケット情報などの詳細は後日発表とのこと。なお発表時の映像が