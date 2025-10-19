◇女子ゴルフツアー 富士通レディース（2025年10月19日千葉・東急セブンハンドレッドクラブ6697ヤード、パー72）首位で出た木村彩子（29＝コンフェックス）が68で回り、通算12アンダーで22年アース・モンダミンカップ以来のツアー通算2勝目を挙げた。2位に5打差をつけて18番グリーンに向かう木村の視界に同学年の永峰咲希、柏原明日架の姿が入ってきた。自分を祝福するために、待ってくれているのが分かり「同級生（同学