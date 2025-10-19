レスリングのU23世界選手権へ出発前に取材に応じる藤波朱理（左）と元木咲良＝19日、成田空港昨年のパリ五輪レスリング女子53キロ級金メダルで141連勝中の藤波朱理（日体大）が19日、セルビアでのU23（23歳以下）世界選手権へ出発前に成田空港で取材に応じ、階級を上げて57キロ級で臨む初の国際大会に「すごく楽しみ。自分から攻めるのは変えずにやっていく」と意気込んだ。53キロ級では「ぎりぎりだった」という体重調整も「5