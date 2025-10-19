「手話や、聞こえないこと、聞こえにくいこと、自分とは異なるさまざまな背景や状況に対する理解が深まり、そして、誰もが安心して暮らせる社会になることを、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になることを、そして、これらが当たり前の社会になることを強く願っています」【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも弟の悠仁さまと一緒に世界陸上を観戦の佳子さま秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さま