¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë19ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢NHK¶É°÷¤È»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡È¥É¥ó°ú¤­¡É¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í­µÈ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÜÈÖÅöÆü¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤âÅÌÊâ¤ÇNHK¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í½é¤Ç¡£NHK¤Î¿Í¤â°ú