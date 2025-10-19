学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が市議会を解散したことに伴う同市議選（定数２０）は、１９日午後９時１０分に開票作業が始まった。投票率は５９・２２％で、前回（２０２３年）の４８・８８％を大きく上回った。田久保市長による市政継続の是非が最大の争点となり、前議員１８人と新人１２人の計３０人が立候補していた。市議選後の新議会で３分の２以上の議員が出席し、過半数が再び田