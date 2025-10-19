【WRC 世界ラリー選手権】第12戦 セントラル・ヨーロピアン・ラリー（デイ4／10月19日）【映像】トヨタ36歳、障害物動かしてまさかのペナ裁定（実際の様子）ドイツ・チェコ・オーストリアの3カ国を舞台に行われたWRC（世界ラリー選手権）第12戦『セントラル・ヨーロピアン・ラリー』は、カッレ・ロバンペラが優勝。トヨタは今シーズン11勝目を挙げ、2戦を残して5年連続となる製造者（マニュファクチャラー）タイトルを確定させた。