「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）出世レースの主役は、半姉にＧ１・３勝馬ソダシを持つマルガ。函館の新馬戦はスピードの違いで先手を奪うと、直線で後続を突き放して、圧巻のレコードＶ。将来性の高さを感じさせる勝ちっぷりだった。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５４秒４−１２秒２と軽快な動き。偉大な姉の足跡を追うべく、まずは姉妹制覇を成し遂げる。２度目の重賞挑戦でＶを狙うタイセイボーグ。１週前追い