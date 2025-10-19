11月にデビュー予定の女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」が19日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーへの誹謗中傷を逆手に取った企画が話題になっている。同グループの公式Xが17日、メンバーの1人の画像を公開したところ、心ない声が寄せられた。公式Xは翌18日、「みなさんからの、たくさんのご意見を受けて【詩音を最高に可愛く変身させてくれる方】を募集します」とアナウンスした。「渋谷で予算5万円以内で『詩音を