そろそろ秋に向けてニットを着たくなる時期！そこで今回は、Ray♥Campus Girlの石井凜さん、江口瑚乃果さんの2人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。メンズライクなカジュアルコーデからお上品ニットワンピまで...。秋コーデの参考にしてみて♡LOVE BUZZ ITEM vol.44THEME：『秋のニットコーデ』Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡そ