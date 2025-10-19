俳優の岡田准一が１９日、公式Ｘ（旧ツイッター）で新プロジェクト「ＭＩＬＥＺ」の設立を発表した。次世代へ継承したい日本各地の文化資源を国内外へ発信していく。岡田はＸで「次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『ＭＩＬＥＺ』をスタートいたします！『ＭＩＬＥＺ』では様々なアングルから日本を捉え新たな日本地図を描き出します」とつづり、公式ウェブサイトを公開したことを報告した。