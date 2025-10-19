10月19日投開票の玉野市長選で、無所属・現職の柴田義朗さん(64)が2回目の当選を決めました。 玉野市長選には柴田さんのほかに、前職の黒田晋さん(62)、元市議会議員で新人の福本崇さん(43)が立候補していました。 投票率は、49.29％（前回比－2.38ポイント） 【開票結果】 当選柴田義朗さん9,711票 黒田晋さん9,595票 福本崇さん3,238票