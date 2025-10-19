航空業界への理解を深めてもらおうと、19日、富士市で空の仕事を体験できるイベントが開催されました。これは、ANAグループが開催したもので、富士市に住む小学生およそ130人が参加しました。イベントでは、キャビンアテンダントとして乗客に救命胴衣の使い方を説明をする練習や、実際の飛行機の部品を使って点検や修理作業を体験しました。ANAは「仕事体験を通して、将来を考えるきっかけになってもらえれば」と話していま