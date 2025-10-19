フリーアナウンサーの中澤有美子（50）が19日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）の公式X（旧ツイッター）に投稿。TBS安住紳一郎アナウンサー（52）の発言にこっそり“反論”した。中澤アナは「今日は『乗り物の話』でした」とし「以前、放送の中で『新幹線の通路側を先に一席、予約する人は変な人』と安住さんが断言されたので黙っていましたが、私それです」とつづったもの。さらに「窓側は眩しかった