「デイリースポーツ杯」（２０日開幕、大村）宮之原輝紀（２７）＝東京・１１８期・Ａ１＝が前節Ｖエンジンをゲットした。コンビを組む６２号機は３節前に田口節子で優勝を飾り、前節は小野達哉でＶ。合えばレース足系で上位クラスの足に仕上がる上昇エンジンだ。「そんなに出ていく感じではなかったけど、手前の掛かりは良かった。ハンドルを雑に切っても、しっかり進んでいる感じがあった」とニンマリ。今年は早くも６