好角家タレントで観戦姿が「えらい美人」として話題の山根千佳が１９日、自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「お仕事を終えて急いでロンドンに来ました今日は大相撲ロンドン公演の千秋楽！なんとか間に合った！楽しみます」と記し、空港で撮った自身のパスポートや機内から撮った眼下の雪山の写真などを投稿した。インスタグラムのストーリーズには「これから人生初の…！♡」とつづり、「乾燥に怯え」と機