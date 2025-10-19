皆さんのお子さんは何歳から子どもだけでお留守番ができるようになったでしょうか。すでに小学生のうちからお留守番させているママもいれば、中学生になっても子どもだけではお留守番させないという考え方のママもいますよね。先日ママスタコミュニティには、小学生の子どもをお留守番させることに関して質問がありました。投稿者さんは小学校3年生と2年生のお子さんがいるママで、先日職場で親睦会があったそうですが……『職場に