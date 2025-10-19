私はサトミ（20代）。今日は4歳のユウトを連れて、習い事で知り合ったカオル（20代）ちゃんとその娘ニイナ（4歳）ちゃんの家に遊びに来ています。偶然、保育園も同じだったことがわかり、すぐに仲良くなりました。仲良く遊んでいましたが、帰りがけにトラブル発生。ユウトは自分が持ってきたスライムを、ニイナちゃんのおもちゃ箱に入れてしまい、くまのぬいぐるみにスライムがべったり付いてしまったのです。私は弁償の申し出をし