◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）プロ13年目の東浜巨投手（35）が、中継ぎで今CS初登板し、1回を三者凡退に抑えた。敗色濃厚のマウンドでもベテランは意地を見せた。東浜はこの日、出場選手登録された。本職の先発ではなく、ブルペン待機。6点ビハインドの8回に出番が回ってきた。万波中正、矢澤宏太、水野達稀を3人で片付け、