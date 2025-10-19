◇米女子ゴルフ2次予選会最終日（2025年10月18日米フロリダ州プランテーションG＆CC＝パー72）15位から出た桜井心那（21＝ニトリ）が64をマークし、通算14アンダーの首位で最終予選会（12月、米アラバマ州）進出を決めた。伊藤二花（20）は7アンダーの18位で通過した。佐藤心結（22＝ニトリ）は1オーバーの81位、杉原彩花（27）は2オーバーの92位、谷田侑里香（26）は8オーバーの146位で敗退した。