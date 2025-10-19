◇男子ゴルフツアー日本オープン最終日（2025年10月19日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）8打差の11位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーまで伸ばしたが、3位で大会を終えた。「楽しかったけど悔しい気持ちもある。それを明日から練習にぶつけていくしかない」。石川は複雑な思いを打ち明けた。8打差を追いかけてスタート。パー5の4番で3メートルのチャンスをものにし、