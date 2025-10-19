富山市内の高齢女性から現金をだまし取ったとして、富山県警は１７日、県外の高校生と大学生をそれぞれ詐欺容疑で逮捕したと発表した。富山西署は２日に、東京都世田谷区の男子高校生（１７）を逮捕した。高校生は８月２８日、何者かと共謀し、８０歳代女性に息子をかたって「財布と携帯電話がなくなり取引先に迷惑料としてお金を払う。上司の息子が取りに行く」と電話をかけ、女性から現金１２０万円をだましとった疑い。高校