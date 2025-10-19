ボーイズグループ・JO1がデビュー5周年を記念して開催したイベント「JO1 5th Anniversary 〜祭り〜」＜DAY2＞にバックステージ映像を追加した完全版が、12月20日(23:00〜)にCS・フジテレビTWOで独占放送される。(C)LAPONE ENTERTAINMENTこのイベントはJO1初の野外単独ライブで、2日間で首都圏最大級の15,000発を超える花火が夜空を彩り、JO1の音楽・生パフォーマンスがシンクロするステージ。與那城奨は「僕たちの感謝の思いが詰ま