ＪＲ九州によりますと、きょう１９日午後８時ごろ、鹿児島本線の湯之元駅と東市来駅の間で、線路関連のトラブルが発生しました。詳しいトラブルの内容は分かっていません。 この影響で、鹿児島本線は川内駅と伊集院駅の間で運転を見合わせています。復旧の見通しは立っていないということです。 ・ ・ ・