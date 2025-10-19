「なぜ、長男の嫁が嫌いなのか？」――そのシンプルな問いかけの裏に隠された、複雑な感情と過去の因縁を描いた漫画「長男嫁が嫌いな理由」。次男嫁には優しくできるのに、長男嫁にはどうしても冷たく当たってしまう葉子。それは単なる「相性」の問題ではありませんでした。葉子自身の苦い過去が、今の長男嫁への感情に暗い影を落としていたのです。義母・葉子の過去に何があったのでしょうか…？どうして私は、この嫁が嫌いなんだ