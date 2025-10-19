※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を支えてくれた助産師と夫の関係は、妻の知らぬ間に1年続いていた。保育園の内定をきっかけに復職を決めた妻は、断乳の相談で再び産院を訪れる。夫は助産師を見かけると娘を放置しておしゃべりに夢中に。父親の姿が見えなくなった子どもは廊下を走り出て外へ――そして「車が！女の子を！」という叫びが響き渡る。