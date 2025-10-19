田久保真紀市長による解散に伴い実施された伊東市議会の議員選挙は、まもなく開票作業が行われます。定数20人に対し前職18人、新人12人の30人が立候補した伊東市議選は午後8時で投票が締め切られました。今回の投票率は期日前を含め59.22％と2年前の前回選を上回っています。開票作業は、このあと午後9時10分から伊東小学校の体育館で行われ、深夜には大勢が判明する見込みです。