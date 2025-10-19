MLB公式X(旧Twitter)が19日、大谷翔平選手の写真とともに、これまでのポストシーズン(PS)で1試合3本塁打を放った選手の一覧の画像を投稿しました。大谷選手は前日18日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で出場。投げては7回途中10奪三振、無失点と好投すると、打っては先頭打者アーチを含む3本塁打、3打点と歴史的活躍をみせ、ドジャースを2年連続ワールドシリーズ進出へ導きました。この日、MLBは「大谷翔平選