【明治安田J1リーグ】横浜F・マリノス 4ー0 浦和レッズ（10月18日／日産スタジアム）【映像】接触→オフサイドが疑われた一部始終PK判定に繋がる一連のプレーが物議を醸している。J1リーグ第34節で横浜F・マリノスと浦和レッズが対戦。ホームの横浜FMが4点を奪って快勝を収め、残留に向けて大きな勝点3を獲得した。ただ、3点目に繋がる42分のシーンに浦和ファンは不満を募らせている。横浜FMのFWジョルディ・クルークスが敵